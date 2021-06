Zwrot subwencji z Tarczy Finansowej PFR. Już 7 tys. decyzji

Proces spłat będzie rozłożony na 24 raty. - Wysłaliśmy do przedsiębiorców pierwsze 7 tys. decyzji dotyczących zwrotu subwencji z Tarczy Finansowej PFR - powiedział PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

Wyjaśnił, że od 29 kwietnia br. wnioski z proponowaną kwotą umorzeń PFR wysłał do 253 tys. firm, które otrzymały wsparcie z Tarczy PFR 1.0. Powiedział też, że do tej pory blisko 150 tys. przedsiębiorców wnioski te odesłało, przy czym większość z nich akceptowała wyliczoną przez PFR kwotę umorzenia.

Przypomniał, że podstawą do wyliczenia umorzenia subwencji w przypadku mikroprzedsiębiorców jest spełnienie dwóch warunków: utrzymanie firmy przy życiu (wtedy otrzymuje się 25 proc. umorzenia) oraz średniego zatrudnienia (do 50 proc. umorzenia). Obydwa warunki trzeba spełnić w ciągu 12 miesięcy od otrzymania wsparcia.

Z kolei jeśli chodzi o firmy małe i średnie to przy określaniu wielkości umorzenia bierze się również pod uwagę stratę, którą firma poniosła w ciągu roku. Marczuk zaznaczył przy tym, że o ile, w przesłanych do firm wnioskach z propozycją umorzeń PFR był w stanie wpisać, czy przedsiębiorstwo przetrwało i ilu ma obecnie pracowników, to rubrykę z poniesioną stratą przedsiębiorca musi wyliczyć sam.