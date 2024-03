Zyski lecą na łeb na szyję. Co się dzieje w polskich firmach?

polak z Sydne... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja gdy po 25 latach na emigracji przyjechalem do Polski na wakacje to sie az przerazilem co zobaczylem. Patrze a ty stoi taka budka jak kiosk ruchu albo jak za PRL-u gdzie sprzedawano piwo na kufle, a na niej pisze HURTOWNIA PRZETWOROW OWOC-WARZ. I wy tam chcecie konkurowac w tej Polsce z firmami na zachodzie ktore maja magazyny wielkosci nieraz pol kilometra na pol kilometra gdzie wjezdza sie ciezarowkami do srodka. Tam sie sprzedaje od razu ladunki dla KILKUSET CIEZAROWEK i to w najgorszym wypadku, a ten sprzedawal PO DWA SLOIKI 900g fasolki czy kompotu i sie nazywal HURTOWNIA ! he he he To co zobaczylem to NIE MA SZANS BYTU na dluzej jak do konca tygodnia !!! I potem sie dziwicie ze zyskow nie macie ! Oszaleliscie czy wam odbilo do reszty.