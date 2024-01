Firmy zwijają żagle. Padł rekord

Rafał 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Niestety, doszliśmy do granicy absurdu. Średnia krajowa lub nieco powyżej to zazwyczaj pensja wykwalifikowanego inżyniera - człowieka, który skończył trudne, kierunkowe studia, często poświęcił dodatkowe kilka lat na zdobycie państwowych uprawnień. Posiada lata doświadczenia a przede wszystkim otwarty umysł i umiejętność rozwiązywania bardzo złożonych problemów - pod presją czasu, odpowiedzialności karnej, kosztów. Praca bez żadnych przywilejów, w niekorzystnych lub wręcz szkodliwych warunkach.... Obecnie ROZDAWNICTWEM kupuje się kolejne grupy wyborcze, doprowadzając do sytuacji, że szeregowa pielęgniarka zarabia pensję dyrektora średniej wielkości zakładu produkcyjnego , a pan od fikołków siedzący z telefonem w szkolnym kantorku przez 3 h dziennie przebija zarobkami wykwalifikowanego inżyniera... i jeszcze ma czelność skrytykować tego drugiego słowami "trzeba się było uczyć".... po czym idzie na roczny urlop na poratowanie zdrowia. Inżynier budowlany nadzorujący budowę autostrady po 10 h dziennie w pyle i 30 stopniowym upale oczywiście zdrowia poratować nie może... Zamknięci we własnej enklawie nauczyciele, myślą że posiedli wiedzę tajemną i rozjaśniają ciemnemu społeczeństwu świat niosąc oświaty kaganek - tymczasem jeśli sięgniemy pamięcią do naszych młodzieńczych lat, doskonale widać kto tym nauczycielem został - osoby bez ambicji, bez pomysłu, bez chęci, bez wiedzy.... (nie każdy ale to częste przypadki). Będąc do 30 na utrzymaniu rodziców kończą zazwyczaj jakąś prywatną szkółkę gotowania na gazie i zaczynają uczyć. I nagle zupełnie nie wiedzieć czemu, zaczynają żądać absurdalnych stawek i przywilejów... kosztem pracującego społeczeństwa które płaci za to wszystko jak nie podatkami to inflacją...