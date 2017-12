Przed Tauron Polska dwa ważne wyzwania. Szuka pracowników i innowatorów

Tauron zamierza bić się o pracowników. - Właśnie zderzamy się z dwoma wyzwaniami. To luka pokoleniowa i luka kompetencyjna. Poszukujemy i stale będziemy poszukiwać operatorów, inżynierów czy ludzi z wykształceniem technicznym o bardzo precyzyjnym profilu - mówi w rozmowie z money.pl Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu Tauron. Przedstawiciel energetycznego giganta potwierdza, że polskie firmy mają spore problemy ze znalezieniem specjalistycznej kadry. Dlatego z drugiej strony muszą postawić na innowacje.

Jedna z największych polskich firm energetycznych ciągle poszukuje pracowników. Kto jest potrzebny? Inżynierowie, operatorzy, po prostu specjaliści. A tych w Polsce jest coraz mniej.

- Właśnie zderzamy się z dwoma wyzwaniami. Nie chce mówić, że to problemy, bo traktuję je jako wyzwania. Jedno to luka pokoleniowa, drugie to luka kompetencyjna. Stale poszukujemy inżynierów o bardzo specyficznym profilu. I tutaj widoczne są problemy na rynku pracy. Ludzi jest mało. Do tego dochodzi luka kompetencyjna. Musimy pracować nad mentalnością pracowników. Musimy przekonywać ich, że pewne zmiany są nieuchronne. Jeżeli przeoczymy trendy, to możemy nie załapać się na rewolucyjną rzecz, która zmieni oblicze energetyki - wyjaśnia w rozmowie z money.pl.

I dlatego firma stawia na innowacje w biznesie.

- Nie tylko mówimy o innowacjach, modnych startupach. Możemy pochwalić realnymi osiągnięciami. Powołaliśmy fundusz do współpracy z przedsięwzięciami o pewnym poziomie samodzielności. Będziemy obecni w nowych trendach rynkowych - zapowiada Kamiński. Jednocześnie spółka postanowiła, że będzie powoli zmieniać swój biznes.

- Mamy dwa zobowiązania w stosunku do rynku w strategii. 25 proc. sprzedaży chcemy generować z innych biznesów niż do tej pory. To się stanie w 2025 roku. Do tego zobowiązaliśmy się, że 0,4 proc. przychodów rocznych ma pójść na innowacje i startupy - mówi Kamiński. I przyznaje, że młodzi innowatorzy nie przychodzą do pierwszej lepszej firmy. Spółka musi być aktywna i sama się do nich zwracać.

- Firmy muszą się starać, żeby ciekawe pomysły do siebie przyciągać. Żeby grupa innowatorów miała wiarę, że z marką można budować przyszły sukces. Nie możemy narzekać na brak partnerów i brak pomysłów, które sie u nas pojawiają - opowiada. Z Kamilem Kamiński, wiceprezesem Turon rozmawialiśmy podczas Impact Fintech'17 w Katowicach. Całą rozmowę można zobaczyć w wideo.