Jeden z najbogatszych Polaków chce stworzyć "jednorożca". W rok jego fundusz wydał ponad 20 mln zł

Rok po stworzeniu funduszu Fidiasz jeden z najbogatszych Polaków poinformował o starcie pierwszego produktu sfinansowanego z jego środków. - To trochę jak sklep z kredytami - powiedział o przedsięwzięciu w rozmowie z money.pl Krzysztof Domarecki.

Gdy Krzysztof Domarecki ogłaszał podczas ubiegłorocznej edycji kongresu Impact powstanie Fidiasza, poinformował, że środki, którymi będzie dysponował, to 200 mln zł. Finansowane z jego prywatnych pieniędzy. W ciągu roku, jak przyznał w rozmowie z money.pl, Fidiasz zainwestował nieco ponad 20 mln zł w dwa projekty.

- Akurat mamy to szczęście, że z naszą pierwszą inwestycją – FinAI – ogłosiliśmy powstanie pierwszej polskiej platformy kredytowej. Polacy będą mogli brać kredyty bankowe w 15 minut – tłumaczył w studio money.pl i dodawał, że strona internetowa będzie stanowić swoisty "sklep z kredytami”. - To rozwiązanie niespotykane w większości krajów europejskich - mówił.

Głównym celem funduszu, co Krzysztof Domarecki potwierdził w rozmowie z money.pl, jest stworzenie pierwszego polskiego "jednorożna", czyli spółki wartej ponad 1 mld dol. Na pytanie, kiedy taką firmę zobaczymy na rynku, odpowiedział, że za 6 do 8 lat. Stwierdził także, że będzie to spółka, której podstawowa działalność będzie związana z obecnością w Internecie.

