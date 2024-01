1,5 tys. zł dla rodziców. Minister pracy: nowy program w drugiej połowie roku

sss 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

rodzice którzy mają "zbyt wysokie dochody" nie mogą odliczyć 1 dziecka w PIT od lat, osoby mające kredyty w PLN nie dostają żadnej pomocy od państwa, nie mogą też rat odliczyć w PIT, a pomimo to stopy tak wzrosły że się odechciewa, tak mało potrzeba żeby ludzi wesprzeć. To jawna dyskryminacja tych co na te plusy i niskie kredyty dla tych co zaczynają pracują od lat.