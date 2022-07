"13. i 14. emerytura jest nieuczciwa dla tych, co pracowali dłużej". Ekspert o rozdawnictwie

Tylko w tym roku "czternastka" ma trafić do 9 mln obywateli. Z tego ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln w pomniejszonej. "Czternastki" będą kosztować w tym roku 11,4 mld zł. Szacuje się też, że wypłata "trzynastek" pochłonie ok. 13,1 mld zł. Łącznie to ponad 24 mld zł, które trafią do starszych obywateli.