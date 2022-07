Ważą się losy 14. emerytury w 2023 r. "Decyzja jeszcze nie zapadła"

Aśka 21 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Ja nie potrzebuję 14stki....Proszę mi tak emeryturę obliczyć żeby pieniądze miały tą samą SIŁĘ NABYWCZĄ gdy je POBIERALIŚCIE.A obecnie to jest okradanie nas z naszych pieniędzy.Myślicie że wszyscy emeryci to idioci???G... obchodzi mnie INFLACJA którą przez ROZDAWNICTWO poszła na całego.Ja nic od was nie chcę,tylko to co moje.