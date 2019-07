Analiza poranna - Dobry moment na korektę

Początek drugiej połowy tygodnia przynosi pogorszenie sytuacji na rynkach finansowych do czego przyczyniły się ponowne komentarze amerykańskiego prezydenta o możliwości nałożenia na Chiny wyższych ceł, mieszane wyniki amerykańskich spółek, czy sygnały wojny handlowej pomiędzy tym razem Japonią a Koreą Południową. W efekcie tego notowania USDJPY spadły na dwutygodniowe minima poniżej 108. W trakcie wczorajszej sesji na Wall Street S&P 500 stracił 0.7%, a dziś rano notowania kontraktu terminowego dalej osuwają się na południe. Inwestorom nie spodobały się informacje o spadku klientów Netflixa. Trump natomiast wrócił do protekcjonistycznej retoryki, podczas gdy w końcówce czerwca mówił, że do czasu trwania negocjacji wstrzyma się od podwyższania taryf. Umiarkowanie niedźwiedzie sygnały stały się pretekstem do korekty. Należy jednak pamiętać, że rozmowy handlowe trwają, a rynek czeka na cięcie stóp przez Fed, które ma dokonać się za dwa tygodnie. W tym czasie rytm inwestorom na rynku akcyjnym powinny nadawać

wyniki spółek za II kw.