Analiza poranna - Pojednanie handlowe jeszcze niepewne

Peter Navarro, który doradza amerykańskiemu prezydentowi w kwestiach handlowych oznajmił, że nie ma jeszcze zgody na usunięcie jakichkolwiek wprowadzonych w życie taryf po podpisaniu częściowego porozumienia, którego data nie została jeszcze ustalona. Informacja ta ostudziła apetyt inwestorów na bardziej ryzykowne aktywa, niemniej jednak trudno mówić o wzroście awersji do ryzyka. Choć w większości przypadków azjatyckie indeksy zakończyły dziś sesje na minusie, były to jednak tylko kosmetyczne spadki. Sesja na Startym Kontynencie rozpoczyna się natomiast w pobliżu poziomów wczorajszego zamknięcia, a kontrakt terminowy na S&P 500 pozostaje nieco poniżej wczorajszych szczytów wszechczasów. Po ostatnich pozytywnych komunikatach dotyczących perspektyw zakończenia konfliktu handlowego powoli przychodzi czas na konkrety ze strony Donalda Trumpa. Jeśli się pojawią powinno to dalej napędzać hossę na rynku akcji, jeśli nie, czeka nas korekta ostatnich wzrostów. Mimo pozytywnych komunikatów inwestorzy pamiętają jeszcze

o zmiennej naturze amerykańskiego prezydenta, który zarówno może dodać indeksom giełdowym momentum wzrostowego, jak i jednym komentarzem zmienić kierunek rynków o 180 stopni. Brak jakichkolwiek pozytywnych komunikatów nt. dalszych stosunków handlowych pomiędzy dwoma największymi światowymi gospodarkami powinien natomiast sprzyjać korekcie ostatnich zwyżek.