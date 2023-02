Banki obniżają oprocentowanie lokat. Pozytywny trend się odwrócił

W lutym najlepsze bankowe lokaty i konta oszczędnościowe kusiły oprocentowaniem na poziomie średnio 7,18 proc., podczas gdy w styczniu było to 7,3 proc. - podali w poniedziałek analitycy HRE Investments Oskar Sękowski i Bartosz Turek. Nowy rok przyniósł dużą zmianę w trendzie, bo wcześniej przez 15 miesięcy średnie oprocentowanie depozytów rosło, i to w bezprecedensowym tempie - zaznaczają eksperci. Pod koniec 2021 roku sięgało bowiem zaledwie jednego procenta.

"Ruchy póki co nie są duże, ale przy dwucyfrowej inflacji nie jest to zbyt dobra wiadomość" - dodają. Jak tłumaczą, w lutym siedem banków zdecydowało się na obniżkę oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych. Pozostałe utrzymały ofertę ze stycznia.

Banki reagują na decyzje RPP

Jak tłumaczą eksperci HRE, "niemal pewne" jest, że obniżanie oprocentowania to reakcja banków na decyzje Rady Polityki Pieniężnej. RPP podczas lutowego posiedzenia po raz kolejny postanowiła, by pozostawić stopy na dotychczasowym poziomie. Ostatnia podwyżka miała miejsce we wrześniu 2022 r.