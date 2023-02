Zdolność kredytowa Polaków rośnie i będzie rosnąć dalej. Oto przyczyny

Jak zwrócili uwagę w piątkowej analizie Oskar Sękowski i Bartosz Turek z HRE Investments, w lutym 2023 r. trzyosobowa rodzina dysponująca dwiema średnimi krajowymi może pożyczyć na zakup mieszkania 475 tys. zł, tj. o niemal 13 tys. zł więcej niż miesiąc wcześniej. "Zdolność kredytowa naszej przykładowej rodziny systematycznie poprawia się już od siedmiu miesięcy. W tym czasie wzrosła już o 20 proc. (z 396 tys. w lipcu 2022 do 475 tys. obecnie)" - wskazali.

Zdaniem analityków zdolność kredytowa, mimo zauważalnej poprawy, jest znacznie poniżej wyników sprzed cyklu podwyżek stóp procentowych. "We wrześniu 2021 r. nasza przykładowa rodzina mogła na zakup mieszkania pożyczyć aż 700 tys. złotych" - przypomnieli. W ich ocenie powrót do takich wyników potrwa, "chociaż niebawem czekać nas może kolejny skokowy wzrost zdolności kredytowej".

Zwrócili uwagę, że 7 lutego br. KNF zezwoliła bankom na ułatwienie dostępu do kredytów mieszkaniowych w przypadku długów z okresowo stałym oprocentowaniem. "Wdrożenie nowych zaleceń przez banki może podnieść zdolność kredytową o około 20 proc." - stwierdzili. Wyliczyli, że w przypadku przykładowej rodziny może to doprowadzić do podniesienia zdolności kredytowej o kolejne 90-100 tys. zł.