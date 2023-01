Zdolność kredytowa Polaków odbudowuje się. Wzrost we wszystkich bankach

Pablo 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To chyba oczywiste i każdy z odrobiną rozumu to wie, że to cały system jest tak uformowany że jego filarem są kredyty :) i to nie jest łaska banków ze daje tylko łaska klienta (a raczej jego głupota) że chce wziąć kredyt. Nie byłoby np. bańki na nieruchomościach gdyby nie bezmyślność kredytobiorców. Nie byłoby chętnych na kredyty to developerzy nie mieliby marży 100 % i nie uruchomiłoby to całego łańcuszka bezpodstawnego wzrostu cen produktów. Skoro ludziom nie zależy i chcą płacić kasą z kredytu trzy razy więcej to dlaczego nie podnieść ceny. Proste.