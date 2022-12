Zapaść w kredytach. Co zrobi RPP? "Poziom stóp jest właściwy"

Dość 26 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

rządy piś wydały zakaz udzielania kredytów NBP, które ma pod kontrolą inne banki w Polsce. To doprowadziło do spadku możliwości wzięcia kredytu o 65%, to bardzo dużo. Jak ludzie nie mogą wziąć kredytu, to nie mogą kupić mieszkania, a co za tym idzie kupować rzeczy do jego urządzenia. piś właśnie kładzie gospodarkę polską na łopatki. W przyszłym roku będzie armagedon, bo wiele branż nie będzie mogło sprzedać swojego towaru albo usług. piś doprowadza ten kraj do ruiny!