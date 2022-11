Zwrot w RPP? To może być ukryty przekaz, który wpłynie na kredyty w Polsce

- Wysoka inflacja ma dla RPP charakter drugorzędny - uważa Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole. Jego zdaniem NBP zaakceptował wysoką inflację w Polsce, która ma utrzymywać się na nieakceptowalnych poziomach jeszcze przez co najmniej dwa lata. Teraz głównym celem polityki pieniężnej ma być niedopuszczenie do recesji. To z kolei może oznaczać koniec cyklu podwyżek stóp procentowych. Marne to jednak pocieszenie dla kredytobiorców. Raty i mogą wzrosnąć pomimo bierności Rady.