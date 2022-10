Rekordowo wysoki WIBOR. Raty kredytów ostro w górę

Matt 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Te artykuły o podwyżkach stóp są napidane po to, żeby były napisane. Przed każdym posiedzeniem RPP jest artykuł, że znowu wzrosną raty kredytów hipotecznych, kiedy to nie jest prawdą, ponieważ kredyty hipoteczne opartę są stopę WIBOR 3M lub WIBOR6M i decyzja RPP o zmianie stopy referencyjnej nie ma nic do tego. Decyzja RPP o powyżce/obniżce stóp tylko dogania rynek, który ustala stopę WIBOR. Na dzisiaj mamy WIBOR 3M na poziomie 7,40% i stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Różnica jest niewielka, bywało w ostatnim roku nawet blisko 1,5%. Na ostatnim posiedzeniu RPP pozostawiło stopy bez zmian, to pismaki zmienili narrację i udali się w kierunku WIBOR, bo RPP zabrała paliwo. WIBOR jest tym co kredytobiorca musi wiedzieć i znać, a z doświadczenia wiem - pracując 20 lat w bankach, że co 5 o tym pamięta. Gbyby nie zakazy KNF, dzisiaj wracalibyśmy do kredytów w EURO, tak jak było to w 2006-2008 z CHF, ze względu na wysokość stopy EURIBOR klient ma poprostu większą zdolność, tak jak miał w CHF, ponieważ WIBOR był podobny. Pomimo kolejnych wytycznych KNF co do obowiązku informacyjnego, świadomość klientów nie, rośnie za to liczba oświadczeń, które klient musi podpisać dla banku.