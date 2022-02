Znacznie mniej chętnych na kredyty mieszkaniowe. "Jeden z najgorszych wyników"

W styczniu 2022 roku banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 21,1 proc. w porównaniu do stycznia ubiegłego roku. To wynik zbliżony do najniższych w okresie pandemii - z kwietnia (-28,1 proc.) i maja 2020 r. (-24,4 proc.).