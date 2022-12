Dotarliśmy do treści aneksów WIBOR-owych. Podpis jest konieczny? Pytamy prawnika

Banki zapraszają klientów do placówek w celu podpisania aneksu do umowy kredytowej. Ma to zapewnić bezproblemowe przejście ze wskaźnika WIBOR na WIRON. Klienci jednak nie palą się do tego. Ich wątpliwości budzi zapis o korekcie, która ma "wyeliminować ekonomiczne skutków zastąpienia". O wyjaśnienie poprosiliśmy prawnika.