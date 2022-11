Niepokojące sygnały na radarze kredytowym. Czy grozi nam zapaść?

Dane nie pozostawiają złudzeń - rynek kredytów, poza pewnymi wyjątkami, wpadł w trend spadkowy. Kurczy się zarówno pod kątem ilościowym, jak i wartościowym. Najgorzej wypadają hipoteki. W tym przypadku można mówić o krachu i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała się polepszyć w najbliższym czasie. Mocno tracą karty kredytowe. Bieg wsteczny wcisnęły także kredyty gotówkowe. Wciąż całkiem nieźle mają się kredyty ratalne, czyli pieniądze pożyczone na zakupy głównie sprzętu AGD/RTV itp., choć tu otwarte pozostaje pytanie, jak długo.

Woda na młyn konsumpcji wysycha

Według eksperta lukę powstałą w wyniku ograniczenia akcji kredytowej przez banki mogą wypełnić "instytucje parabankowe", co wiąże się m.in. z większym ryzykiem dla biorących pożyczki klientów. Czy podobnych głosów jest więcej i czy faktycznie jest się czego bać? Sprawdźmy.

- W trudnych warunkach gospodarczych banki ograniczają dostępność finansowania w poszczególnych kategoriach produktowych. Wpływa na to ogólne pogorszenie sytuacji gospodarczej, wysokie stopy procentowe, a co za tym idzie wzrost ryzyka braku spłaty kredytów. Może się zdarzyć, że część klientów w ogóle wypadnie poza sektor, czyli nie będzie obsługiwana przez banki - mówi money.pl Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF).

Zaznacza, że kredyty i pożyczki gotówkowe są niezabezpieczone - czyli zasadniczo obarczone wyższym ryzykiem niż kredyty mieszkaniowe . A to oznacza, że w obliczu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej i ryzyka wzrostu bezrobocia, ryzyko kryzysu na rynku kredytu gotówkowego - zdaniem ekspertki - wzrasta.

Kredyty hamują przez dwa czynniki

Podobnie uważa Jakub Bińkowski, członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dostrzega on dwa główne czynniki. Pierwszy: wysokie stopy procentowe. Drugi: ustawa antylichwiarska (o czym więcej w dalszej części tekstu).

Czas zasikania pasa

Polacy już to robią. Z badań wynika, że jeszcze rok temu pożyczaliśmy pieniądze głównie aspiracyjne. Czyli raczej na podniesienie komfortu życia niż na bieżące utrzymanie. Sytuacja się jednak zmieniła. Obecnie potrzeby pożyczkowe są częściej związane z opłaceniem bieżących wydatków.

Z kolei z badań przeprowadzonych w październiku tego roku przez Federację Konsumentów wynika, że w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy sytuacja finansowa ok. 60 proc. polskich gospodarstw domowych się pogorszy. Co w sytuacji, gdy te osoby nie będą one miały gdzie pożyczyć pieniędzy?