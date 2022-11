Banki wysyłają pisma w sprawie WIBOR-u. Prawnik ostrzega

gigi 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Kredyty we frankach idą do góry ,rata odsetkowa wzrosła mi o 30 procent co tu się dzieje w tym kraju ,ludzie tych kredytów nie da się spłacić to są pułapki zastawiane przez jakąś mafię która ma przyzwolenie od skorumpowanego rządu