Kredyt bez WIBOR-u? "Zastanowiłbym się trzy razy"

Generalnie, dlaczego WIBOR naliczany jest dla kredytobiorcy, skoro bank ma w umowie ustaloną z góry marżę wyrażoną w procentach? Można to traktować jako dodatkowa ukryta marża dla banku bez ograniczenia wartości procentowej maksymalnej. Klient nie ma wpływu na pożyczki między bankowe, które są podstawą do wyliczania tego dodatkowego oprocentowania. Dodatkowo WIBOR jest przeliczany i doliczany przy racie od całej kwoty kapitału kredytu i traktowany jako odsetki. Danego dnia spłaca się tylko cząstkę kapitału, więc, jeśli jest zasadny, czy nie powinien być naliczany od kapitału spłacanego danego dnia? Lub czy nie powinien być zaliczany jako spłata kapitału? To błędne lub celowe niewłaściwe przeliczanie wpędza w kłopoty kredytobiorców, którzy nie mają żadnego wpływu na jego projekcję. Jak się przed tym bronić? Pewnie tylko przez wyspecjalizowane kancelarie, osobiście wolał bym, aby to uregulowano ustawą, która zatrzyma zapędy do nieuzasadnionych dodatkowych zysków za już udzielony kredyt.