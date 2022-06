Tak wysoko oprocentowanych kredytów nie ma żaden inny unijny kraj. Kiedy to się skończy?

Olo 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nigdy nie będziemy w strefie euro bo PiS nie mógłby do woli drukować jak mu brakuje na socjal i jego elektorat ten plebs i hołota nigdy na to nie pozwoli a że takich najwięcej w tym kraju to będzie złotówka zarobki niedługo jak kiedyś w milionach za które będzie można kupić wielkie g...!!!