Będzie przerwa w podwyżkach stóp procentowych? Jest głos wprost z RPP

Widzę sami ekonomiści pełną gębą. Jak jest za dużo korytka plus to inflacja pędzi. Bo sztuczny pieniądz pozwala na podniesienie cen w waszych firmach. Za chwilę dojdzie do sytuacji że samo podnoszenie stopy nic nie da. To jak samonapędzające się koło. Teko już internetowi ekonomiści nie doczytali na forum poczytaj mi inflację mamo. Brawo wy. PS jak ludzie nie będą mieli za co płacić za swoje kredyty to gruz będziecie jedli bo wasze firmy w których pracujecie też są na kredytach zaciągniętych przez waszych CO. Hehe troszkę rozumku.