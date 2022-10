Będzie waloryzacja 500+? Minister rodziny rozwiewa wątpliwości

Osrajtek 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po co waloryzować pinset skoro można dać staremu obibokowi 14 emeryturę za całościowe życiowe nieróbstwo i może odda głos na jk. A takie dzieciątko jeszcze nie ma prawa głosu to nie odda a z rodzicami to różnie pewnie platfusy. OT I CAŁA PRAWDA. Czy mi się wydaje czy ta pani że zdjęcia chudnie tym więcej im więcej jk rozdaje?