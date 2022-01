Brałeś kredyt w tym czasie? Wzrost raty zaboli szczególnie mocno

Pio 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Inflacja 8 % a stopa 2,15% a w banku 1%. Na lokacie . To nie walka z inflacja to jest bajanie. To nie jest w interesie gospodarki Polski . W dalszym ciągu jest to jeszcze niszczenie polski i Polaków. To podobnie ciułają nas z covidem . Na pasku piszą że chorych na dowód umarło np 500 osób a tak naprawdę z powodu covid umarło 13 a reszta miała test który wskazał że były to osoby zakażone . I tak się kłamie społeczeństwo . Czas z oo bcymi skończyć