Odszyfrowano słowa prezesa NBP. Kredyt rocznie może kosztować nawet 10 tys. zł więcej

Szef NBP Adam Glapiński zapowiada niespodziankę, ale dla osób z kredytami to raczej wyrok. Ekonomiści spodziewają się, że stopy procentowe w Polsce mogą wzrosnąć w tym roku do 4 proc., a niektórzy mówią nawet o 5 proc. Typowa rata przekroczyłaby wtedy 2 tys. zł miesięcznie. Byłaby od 675 do 869 zł wyższa niż jeszcze kilka miesięcy temu.