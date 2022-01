Wielu może podzielić los frankowiczów. Prawnicy nie mają wątpliwości

Jak czytamy, to, co do niedawna bankowi prawnicy wykorzystywali w charakterze straszaka, staje się rzeczywistością. "Kancelarie i firmy specjalizujące się w obsłudze kredytobiorców hipotecznych szykują oferty skrojone pod nową grupę klientów — osób spłacających kredyty złotowe" - podaje gazeta.