CBA zatrzymało dyrektorów Great Private Equit. Klienci firmy stracili 16 mln zł

Józek Bonk 7 min. temu

do mnie czasami takie ancymony dzwonią oczywiście udaje zainteresowanego a żeby podgrzać jeszcze atmosferę to mówię mu że mi spadł akurat z nieba bo w zeszłym miesiącu dostałem spadku dwie bańki i nie mam pomysła co z tym zrobić a na końcu proszę mojego rozmówce o przesłanie skanu dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości i na tym biznes się urywa a moje zyski idą w pis du