Grupa Great walczy z foreksem z Wysp Marshalla. Poszkodowani są klienci

Co innego mówią dziennikowi klienci – ich zdaniem to GPE zarządzało ich kontami, wspólnie z przedstawicielami LF. Z kolei LF uważa, że to Great zarządzał kapitałem klientów i kopiował swoje transakcje na ich rachunki, co byłoby naruszeniem polskiego prawa. Do takich działań wymagana jest licencja KNF, której GPE nie miało.