Cena jak hotel. Izba wytrzeźwień w Rzeszowie podnosi stawki

Noc w rzeszowskiej izbie wytrzeźwień kosztuje obecnie 343 zł. Od połowy kwietnia się to zmieni, bo podczas wtorkowej sesji radni miasta zgodzili się podnieść opłatę za pobyt do 393 zł. Takie pieniądze wystarczyłyby do opłacenia noclegu w centrum Warszawy . Za niecałe 400 złotych można zarezerwować pokój - choć oczywiście nie w najdroższym hotelu - dla jednej osoby na przykład niedaleko Nowego Światu.

Opłata rośnie co roku

Kwota, którą przyjęli rzeszowscy radni, to najwyższa dopuszczalna stawka - to, jakie pieniądze mogą pobierać izby, reguluje resort zdrowia. Zgodnie z obwieszczeniem na 2023 rok maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień to 393,01 zł. W ubiegłym roku było to o niemal 50 zł mniej, a w 2021 roku - 326,87 zł.