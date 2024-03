Chcą naprawy finansów publicznych. 25 rekomendacji dla nowego rządu

Eksperci instytucji, które stoją za raportem, alarmują, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z poważnym kryzysem systemu finansów publicznych w Polsce . "Skala ich nieprzejrzystości osiągnęła zatrważające rozmiary" - piszą autorzy raportu "Stabilny i przejrzysty budżet pod kontrolą obywateli. Plan naprawy finansów publicznych".

Szara strefa budżetu sięga 88 proc.

Jak czytamy w raporcie, aż co czwarta złotówka zadłużenia została pożyczona w funduszach realizujących wydatki poza ustawą budżetową, bez kontroli parlamentu. "Sejm oceniając wykonanie budżetu za 2022 rok otrzymał sprawozdanie zawierające zaledwie 12 proc. całości deficytu budżetowego. 'Szara strefa' budżetu w deficycie wyniosła 88 proc." - alarmują eksperci. Ich zdaniem taka sytuacja to "ogromna niegospodarność".

Bez reform dług Polski może sięgnąć 140 proc. PKB

Choć stan finansów publicznych nie jest jeszcze dramatyczny, to prognozy są niepokojące. Analizy OECD pokazują, że bez reform polski dług publiczny, m.in. na skutek kryzysu demograficznego i starzenia się społeczeństwa, może eksplodować nawet do 140 proc. PKB.

Eksperci podkreślają, że naprawa finansów publicznych to proces rozłożony na kilka lat. Jednak już w budżecie na 2024 rok należy unikać zaciągania nowego, droższego długu w funduszach pozabudżetowych. Konieczne jest też ujawnienie i opublikowanie ich planów finansowych.

Zdaniem autorów raportu, bez powrotu do rygorystycznego stosowania zasad finansów publicznych, efektywna kontrola społeczna będzie zakłócona. W średnim okresie może to prowadzić do poważnego zagrożenia dla stabilności finansów i bezpieczeństwa finansowego państwa.