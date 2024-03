Ulga w podatku Belki. Ta obietnica okroi budżet z miliardów złotych

A2 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W przypadku wszystkich lokat lub obligacji jednorocznych na przestrzeni ostatnich lat były tylko realne straty to na dodatek nominalny wzrost jest obłożona podatkiem od nominalnego wzrostu co pogłębiało jeszcze realna stratę .Jaki jest więc sens posiadania oszczędności w takich papierach żaden .To jest już w wielu przypadkach podatek od realnego kapitału nawet w przypadku gdy nominalny wzrost przekroczył inflację .To jest taki złodziejstwo w białych rękawiczkach .Sens oszczędzania jest żaden .