Podatek Belki do zmiany. Minister: wkrótce projekt. Padł termin

Minister finansów zapowiedział, że jego resort przedstawi propozycję obniżenie podatku Belki. Tego, co rząd chce z nim zrobić, mamy dowiedzieć się w lutym. W kampanii wyborczej KO proponowała, by nie płaciły go ci, których zyski z oszczędności i inwestycji nie przekraczają 100 tys. zł.