Co zrobić z pieniędzmi na wypadek wojny? Ekspert ma złotą radę

W rozmowie z "Newsweekiem" Samcik mówił, że dostaje od obserwujących go osób zapytania w stylu: "czy powinienem zainwestować w nieruchomość w Polsce, czy raczej kupić mieszkanie za granicą?". Polacy pytają także o to, "w jaki sposób można ulokować pieniądze poza Polską, żeby były bezpieczne i jednocześnie był do nich dostęp".