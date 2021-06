Coraz mniej osób płaci abonament. Najniższe wpływy od lat

W zeszłym roku Poczcie Polskiej udało się zebrać 685,2 mln złotych z tytułu abonamentu RTV. W tym kary za niezarejestrowane odbiorniki to 3,6 mln zł, a odsetki za zwłokę - 9,6 mln.

Obecnie za miesiąc użytkowania radia trzeba zapłacić 7,50 zł. W przypadku telewizora opłata wzrasta do 24,50 zł. Stawki będą utrzymane w 2020 roku .

Abonament RTV, zgodnie z prawem trzeba zapłacić z góry za cały okres rozliczeniowy. W przypadku uiszczenia opłaty rocznej terminem jest 25 stycznia. Ci, którzy zdecydują się na płatności ratalnej, jest to 25. dzień miesiąca.

W 2021 r. kara za niepłacenie abonamentu to 735 zł. Ponieważ stawki abonamentu na 2022 r. są takie same jak w obecnym, to można przypuszczać, że nie zmieni też zapewne wysokość kary.