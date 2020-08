Abonament RTV wzrasta, a wraz z nim kara za niepłacenie

Płacenie abonamentu RTV to obowiązek każdego, kto posiada telewizor czy radioodbiornik. Jednak, by płacić, należy samemu zgłosić fakt posiadania urządzenia. Osoby, które o tym nie informują, nazywane są "telepajęczarzami". To ich usilnie ściga Poczta Polska, nakładając surowe kary.

Od chwili zakupu lub otrzymania w prezencie telewizora czy radia mamy ustawowo 14 dni na zgłoszenie urządzenia na poczcie. Po tym otrzymamy numer rachunku bankowego, na który będziemy dokonywać wpłat.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) zapowiedziała, że od 2021 roku zmienią się wysokości miesięcznych opłat abonamentowych. Za radio trzeba będzie zapłacić 50 gr więcej niż do tej pory - 7,50 zł zamiast 7 zł. Z kolei wysokość abonamentu za telewizor wzrosła z 22,70 do 24,50 zł. Podwyżka więc to 1,80 zł miesięcznie.

Co za tym idzie, wzrasta też kara za niepłacenie abonamentu. Do tej pory było to 681 złotych, ale od 2021 roku kara wzrośnie do 735 złotych. Kara wzrasta więc aż o 54 zł.

Abonament RTV, zgodnie z prawem trzeba zapłacić z góry za cały okres rozliczeniowy. W przypadku uiszczenia opłaty rocznej terminem jest 25 stycznia. Ci, którzy zdecydują się na płatności ratalnej, jest to 25. dzień miesiąca.

