Abonament RTV. Ściągalność znacznie spadła w czasie pandemii

Ministerstwo Finansów opublikowało dane o ściągalności niezapłaconych abonamentów RTV. Pokazują one, że od stycznia do końca maja udało się odzyskać 26,8 mln zł z należnych 153 mln zł.

Zaległy abonament ściągnięto od 41 tys. osób, co oznacza, że opłatę uiścił zaledwie co dziewiąty Polak, którego Poczta Polska do tego wezwała. Jak powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl medioznawca Jan Kreft, to efekt niechęci względem danin w czasie pandemii, ale także dowód, że abonament to archaiczne rozwiązanie.