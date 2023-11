Czy to już koniec rajdu złotego? Kurs znów się zmienił

I chociaż złoty jest znacznie mocniejszy niż jeszcze przed tygodniem, to warto przypomnieć, że w środę amerykańska waluta była wyceniana na nieco ponad 3,92 zł, a unijna nieco powyżej 4,42 zł. Czwartkowy kurs mocno się zatem zmienił. Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl zauważa, że końcówce miesiąca kurs dolara odrabia straty, a para euro-dolara odbiła się od 1,10. Specjalizujący się w walutach Cinkciarz.pl prognozuje, że pomimo tego, co dzieje się dziś, w 2024 r. dolar znajdzie się w trendzie spadkowym. Co wpłynęło jednak na czwartkowy kurs?

Złoty w końcówce roku może słabnąć

Możliwe, że to, co obserwujemy w czwartek, jest początkiem nieco dłuższego trendu. Jak zauważa ekspert Cinkciarz.pl w końcówce roku przestrzeń do osłabienia amerykańskiej waluty i umocnienia złotego jest ograniczona. Jego zdaniem rynek mógł przedwcześnie wycenić szybkie i ostre cięcie stóp przez Fed. - Wydaje się także, że aby kurs euro w relacji do dolara mógł kontynuować wspinaczkę na nowe szczyty, potrzeba nie tylko wygasania impetu dynamiki PKB USA, ale również poprawy kondycji gospodarek Chin i Eurolandu" - pisze ekspert.

"Wznowieniu wzrostów głównej pary walutowej i spadków pary dolar-złoty nie sprzyjają także znacznie niższe od prognoz odczyty inflacji dla strefy euro. Obecnie rynek wycenia, że w stopy procentowe zarówno w USA, jak i Eurolandzie będą za rok o mniej więcej 100 pb niższe niż obecnie.

- Wspólna waluta może szczególnie wyraźnie zyskiwać, jeśli poprawa koniunktury będzie zagrażać utrwaleniem inflacji bazowej na wyższym poziomie, co skłoni EBC do odroczenia cięć. Ostatnie informacje oddziałują jednak w przeciwnym kierunku" - ocenia Bartosz Sawicki.

Złoty traci pomimo dobrych danych

Michał Stajniak z XTB zauważa, że złoty traci pomimo dość dobrych danych z gospodarki - inflacja CPI spadła do 6,5 proc. rok do roku z poziomu 6,6 proc. r/r, co było mniej więcej zgodne z oczekiwaniami.

"Z drugiej strony w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły aż o 0,7 proc. m/m, co może być czynnikiem niepokojącym, choć oczywiście w dużej mierze może to wynikać z cen paliw. W przypadku PKB również jest lepiej! PKB w ujęciu kwartalnym rośnie o 1,5 proc. k/k, a w rocznym 0,5 proc. r/r, czyli nieco wyżej niż wskazywały wstępne dane" - podkreśla.

