Do PiS płyną szerokim strumieniem pieniądze od zarządów spółek państwowych. Tym razem ponad 300 tys. zł

abc 29 min. temu

A kto bogatemu zabroni ? A że to bogactwo jest naszym, klientów kosztem, to co ? Jak mawiał klasyk: "nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobisz ?" Przecież po to pis zawłaszczył państwowe spółki aby manipulując marżami a w efekcie zyskiem, "swoi" z płaconych im olbrzymich pieniędzy część "odpalali" na jedynie słuszną partię. A kto finalnie za to płaci ? Znów trzeba zacytować klasyka: "Pan płaci, Pani płaci, społeczeństwo płaci".