Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Na jakich zasadach i do kiedy?

Zasiłek opiekuńczy przedłużony zostanie tylko do 3 maja. Co później? Ministerstwo ma przedstawić, jak widzi organizację opieki w placówkach takich, jak przedszkola, żłobki i szkoły. Opieka szkolna przeznaczona a być wyłącznie dla dzieci do lat 8., bo to w związku z opieka nad nimi rodzicom przysługuje zasiłek.