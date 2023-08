"Dyskretny luksus" najbogatszych. Milioner mówi, po czym poznasz, że ktoś ma dużo pieniędzy

Od kiedy na topie jest "dyskretny luksus", trend polegający na subtelnym wyrażaniu wartości swojego majątku, trudniej ocenić, kto znajduje się w kręgu najzamożniejszych i najbardziej wpływowych osób. Podczas gdy krzykliwe sposoby wyrażania statusu, takie jak noszenie wielkich logotypów luksusowych marek, odchodzą w niepamięć, milioner, który samodzielnie dorobił się majątku, Ramit Sethi podpowiada, co w obecnych czasach należy traktować jako wyznaczniki bogactwa.

Ramit Sethi jest doradcą finansowym, prowadzącym show "Jak się wzbogacić" na Netfliksie i autorem książki "I Will Teach You To Be Rich" (pol. "Nauczę cię być bogatym"). W ramach swojego newslettera "Insights for a Rich Life" (pol. "Przemyślenia na temat bogatego życia") zdradził niedawno, jakie są – jego zdaniem – subtelne oznaki bogactwa. Jego spostrzeżenia zebrał i opisał serwis CNBC Make It.

Po czym można poznać, że ktoś jest bogaty?

Naprawdę bogaci ludzie, według Sethiego, między innymi:

mają torby na każdą okazję; mają czas i środki na to, by być w dobrej kondycji fizycznej; bez mrugnięcia okiem płacą równowartość kilkuset złotych za mydło do rąk; kupują meble na zamówienie i czekają na nie miesiącami.

Jak to rozumieć? Sethi wyjaśnia, że zamożni ludzie uwielbiają torebki i w garderobach trzymają "odpowiednią torbę na dosłownie każdą okazję". Możliwość kupienia sobie wielu różnych toreb czy na przykład ekstrawaganckiego, drogiego mydła, jest oznaką luksusu.

Jak czytamy na stronach CNBC, Sethi podkreśla też, że najbogatsi mogą swobodnie decydować o tym, jak spędzą czas wolny. Nie muszą się martwić o opłacenie opieki nad dziećmi, transport czy karty członkowskie do ekskluzywnych klubów. Mają również czas na aktywność fizyczną. Tymczasem dla wielu "przeciętnych Kowalskich" znalezienie równowagi między życiem osobistym a zawodowym wymaga dużego wysiłku.

O co chodzi z czekaniem na meble? "Gdy wreszcie przychodzą, nie są to zwyczajne meble – takie, które można by kupić w sklepie – są to wykonane na zamówienie unikaty" – tłumaczy Sethi.

Co sprawia, że ludzie czują się bogaci?

Serwis CNBC zwraca uwagę na jeszcze jeden ciekawy wątek. Ramit Sethi poprosił swoich czytelników o to, by wskazali, jakie są według nich subtelne oznaki tego, że ktoś żyje w dostatku. Na liście znalazły się dość przyziemne odpowiedzi:

automatyczne opłacanie rachunków; niestresowanie się, gdy trzeba zapłacić mandat za złe parkowanie; robienie zakupów spożywczych bez myślenia o tym, ile co kosztuje.

Gdy się nad tym zastanowimy, wielu spośród nas poczuje zapewne, że nie docenia na co dzień tego, co ma. Nie trzeba być przecież bardzo bogatym, aby osiągnąć wskazane wyżej rzeczy. Dla wielu osób są one jednak luksusem.

