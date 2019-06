Ekstra Pensja. Lotto płaci miesięcznie więcej niż przeciętny pracodawca, ale tylko do czasu

To niemal taka sama kwota, którą zarabia przeciętny Polak zatrudniony w średniej lub dużej firmie. Według opublikowanych w środę danych GUS , w maju było to dokładnie 5057,82 zł brutto. Nazwa Ekstra Pensja jest więc w punkt.

Ekstra pensja, ale bez podwyżek

Przez dwie dekady zwycięzca loterii uzbiera nieco ponad milion złotych. To ogromna kwota, ale byłaby więcej warta przy jednorazowej wypłacie. System miesięcznych płatności sprawia, że 5000 zł brutto, które teraz przebija średnie wynagrodzenie w Polsce, za kilka lat będzie zdecydowanie mniej warte. A do tego rosnące w szybkim tempie zarobki przebiją ten poziom.

Ekstra Pensja nie nadąży za cenami

To jedna strona medalu. Z drugiej mamy inflację, która "zjada" wartość pieniądza w czasie. Rosnące ceny sprawiają, że za te same 4,5 tys. zł za 10 czy 20 lat będziemy mogli kupić znacznie mniej towaru niż teraz.

Według najnowszych danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosną w tempie 2,4 proc. roczni. Przyjmuje się, że 2,5 proc. to poziom, który w długim horyzoncie czasu sprzyja rozwojowi gospodarczemu i na jego utrzymaniu zależy NBP. Gdyby tak było przez kolejne 12 miesięcy, obecne 4500 zł byłoby warte za rok realnie jakieś 4388 zł. To oznacza, że za rok za 4,5 tys. zł kupimy to, co teraz kosztuje około 4388 zł.