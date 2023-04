Kurs złotego gwałtownie poszedł w górę. Oto powód

W piątek rano za dolara płaciliśmy 4,18 zł, co jest najniższym poziomem od marca 2022 r., jednak jeszcze w lutym 2022 r. za kurs dolara utrzymywał się na poziomie ok. 4 zł. Euro kosztowało z kolei 4,64 zł, co jest poziomem w ostatnim czasie odnotowanym tylko przez parę dni w grudniu 2022 r.