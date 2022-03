Euro zamiast złotówek? "Polacy skorzystają na własnej walucie"

Patrycjusz Wyżga, Wirtualna Polska: Pańskie spojrzenie na rynki finansowe na świecie. Gdyby miał pan krótko powiedzieć co się tam dzieje, to co by pan powiedział?

Piotr Kuczyński, analityk Xelion: To bym powiedział, że jest panika. Od paniki sprzedaży, do paniki kupna. Olbrzymia zmienność, wszystkim rządzi wojna i to, co się z nią wiąże. Każda niewielka nawet pozytywna informacji doprowadza do panicznego kupna, widzieliśmy to wczoraj. Każda zła informacja powoduje paniczną wyprzedaż, widzieliśmy to również wczoraj. Tak będziemy się teraz bujali od do.