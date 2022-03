Adam Glapiński o wejściu Polski do strefy euro: Bogu dzięki, że możemy mieć złotego

Niedawno w kontekście szybującego kursu euro na łamach "Rzeczpospolitej" profesor nauk ekonomicznych Dariusz Rosati, poseł KO i były członek RPP, powiedział: - To wyraźny sygnał, że wbrew przekonaniu rządzących własna waluta wcale nie chroni nas przed zewnętrznymi szokami, lecz odwrotnie: może być źródłem wstrząsów. Mam nadzieję, że politycy w końcu to dostrzegą i zmienią nastawienie do przyjęcia euro w Polsce.

Prezes NBP: spójrzcie na Litwę

Prezes NBP stwierdził, że "biedniejsze" kraje, być może "nie miały innego wyboru" niż wejście do strefy euro, bo potraktowały to jako "bezpieczeństwo polityczne". - My jesteśmy politycznie, militarnie absolutnie bezpieczni, co powtarzam z całą odpowiedzialnością za swoje słowo - podkreślił.