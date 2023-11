Europa szykuje się na gospodarcze odbicie. Polska może zyskać

Zobacz także: Decyzja RPP. Sygnał do zmiany trendu? "Jesteśmy niewolnikami decyzji o obniżkach stóp"

W III kwartale aktywność gospodarcza w UE była słaba, a tempo wzrostu PKB wyniosło jedynie 0,1 proc. r/r. Jednakże, dzięki spadkowi inflacji, dochody ludności rosną, co sprzyja odbiciu konsumpcji. Analitycy EY podkreślają, że rządowe inwestycje i środki z Funduszu Odbudowy również mają wspierać odbicie gospodarcze.

Polska gospodarka prezentuje się nieźle

Zdaniem ekspertów PIE mimo słabego popytu zagranicznego, Polska gospodarka prezentuje się nieźle na tle krajów UE. GUS wskazuje, że sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła o 1,4 proc. w skali roku, co stanowi zmianę trendu po spadkach w I i II kwartale kolejno o 4,5 proc. i 7,3 proc. Dane Eurostatu wskazują na dobrą kondycję sektora usługowego. Niemniej jednak, aktywność w przemyśle nadal spada po wyłączeniu efektów kalendarzowych. Produkcja w przetwórstwie wyniosła jedynie 0,1 proc. - czytamy w raporcie.

Polska jednym z największych eksporterów

Ich zdaniem warto zauważyć, że kondycja przemysłu w innych państwach ma również wpływ na strukturę polskiego eksportu. Sektor przemysłowy kurczy się nieprzerwanie od lutego bieżącego roku, co częściowo jest efektem słabej koniunktury na rynkach zagranicznych. Niemniej jednak Polska nadal utrzymuje swoją pozycję jako jeden z największych eksporterów w Europie , a eksport towarów w październiku wzrósł o 3,3 proc. w skali roku.

Wiele wskazuje na to, że polska gospodarka może spodziewać się odbicia aktywności dzięki poprawie sytuacji w krajach UE. Mimo słabego popytu zagranicznego, Polska prezentuje się dobrze na tle krajów UE, a szybki monitoring NBP sugeruje, że firmy lepiej oceniają przyszłość. Niemniej jednak, kondycja przemysłu w innych państwach nadal ma wpływ na strukturę polskiego eksportu.

Ostatnie dane dotyczące koniunktury w Europie sugerują, że spowolnienie gospodarcze na kontynencie może osiągać swoje apogeum. Gospodarka strefy euro to "sanie, które zjechały na sam dół doliny", a niemiecka to "samolot, który szykuje się do przyziemienia". W tak obrazowy sposób dr Cyrus de la Rubia, ekspert S&P komentuje złe dane o PMI dla przemysłu. Odbicie ma nastąpić w pierwszym półroczu 2024 r.