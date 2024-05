"Europejska waluta, europejskie zarobki". Baner Ryszarda Petru wywołał emocje

Po pół roku w Sejmie Ryszard Petru zdecydował się zamienić posadę posła na europosła. Dlatego też kandyduje z Dolnego Śląska i Opolszczyzny do Parlamentu Europejskiego. Jest "jedynką" Trzeciej Drogi w tym okręgu wyborczym.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Petru promuje euro

Jeśli uzyska mandat, to zmieni się nie tylko miejsce jego pracy (polski parlament obraduje w Warszawie , natomiast PE pracuje głównie w Brukseli ), ale także i uposażenie. Wszak polski poseł w podstawowym wariancie może liczyć na pensję rzędu 12,8 tys. zł brutto, natomiast europoseł – niecałe 10,1 tys. euro brutto (co daje niemal 43,3 tys. zł brutto według aktualnego kursu ).

Poseł związany z Polską 2050 chciał w ten sposób podkreślić, że jest zwolennikiem wprowadzenia euro w Polsce, na co zresztą wskazał w innym wpisie. Część komentujących jendak otwarcie kpi z takiej autopromocji. Wskazują, że w ten sposób Ryszard Petru ujawnił, po co wybiera się do Parlamentu Europejskiego.