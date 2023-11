Wielki powrót do polityki. Ryszard Petru przewodniczącym sejmowej komisji gospodarki

Komisja Gospodarki i Rozwoju wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczących

Petru wraca do polityki

Ryszard Petru do Sejmu dostał się po raz pierwszy w 2015 r. z ramienia partii, którą sam zakładał, czyli Nowoczesnej. Był jej przewodniczącym w latach 2015-2017. Zastąpiła go na tym stanowisku Katarzyna Lubnauer .

Musiał on oddać stery nad formacją z uwagi na jej topniejące notowania, jak i również kontrowersje z grudnia 2016 r. W czasie protestu ówczesnej opozycji na sali plenarnej Sejmu polityk i jego partnerka Joanna Schmidt polecieli na wakacje do Portugalii . Opinia publiczna dowiedziała się o tym, gdyż jeden ze współpasażerów zrobił im zdjęcie na pokładzie samolotu.

Z czasem ogłosił on odejście od polityki, choć po drodze próbował jeszcze współtworzyć formację Teraz! wraz z Joanną Scheuring-Wielgus. Nie kandydował do parlamentu w 2019 r. i powrócił do biznesu. Był partnerem zarządzającym w firmie doradczej Petru|Zientek Capital Partners sp. z o.o. "Puls Biznesu" podawał przed kilkoma tygodniami, że obroty spółki w ciągu ostatniego roku były na poziomie prawie 10 mln zł.

W styczniu 2022 r. powrócił do Nowoczesnej, jednak gdy ogłosił, że kandydować w Warszawie do Senatu z ramienia własnego komitetu, szef partii Adam Szłapka zdecydował się go zawiesić w prawach członka. Ostatecznie "przygarnęła" go Polska 2050 i z ostatniego miejsca na warszawskiej liście Trzeciej Drogi Ryszard Petru trafił do Sejmu. Zdobył 16 tys. 995 głosów (24 tys. 192 głosy przy doliczeniu wyborców zagranicznych).