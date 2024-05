Exodus trwa. Rosjanie masowo opuszczają Turcję. Dlaczego?

Po napaści Rosji na Ukrainę setki tysięcy Rosjan uciekło ze swojej ojczyzny, bojąc się m.in. wcielenia do wojska.

Kreml, jak można się spodziewać, nie podaje żadnych danych na temat exodusu obywateli w czasie wojny. Ale robią to inni. Według szacunków Centrum Migracji Mieszanej Duńskiej Rady ds. Uchodźców, od czasu inwazji na Ukrainę około 800 tys. obywateli Rosji przeniosło się za granicę.

Jednym z głównych kierunków rosyjskiej migracji była Turcja, gdzie według wyliczeń ekspertów osiedliło się nawet 150 tys. osób. Dziś, jak podaje agencja Reutera, ta liczba skurczyła się o niemal jedną trzecią - do ok. 100 tys. Rosjanie, którzy opuszczają Turcję, nie wracają bynajmniej do ojczyzny.