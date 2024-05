Alarmujące dane z Turcji. Inflacja znów w górę

Turcja wciąż ma problem z jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych. Inflacja w kwietniu wzrosła do 69,8 proc. rok do roku, co oznacza wynik nieco lepszy od konsensusu (70,3 proc.) Liam Peach, ekonomista Capital Economics, cytowany przez Reutersa prognozuje, że inflacja spadnie w drugiej połowie tego roku, ale nie można mieć pewności co do tempa dezinflacji.